Sword Art Online: Alicization Lycoris erscheint am 22. Mai 2020

Bandai Namco hat die Veröffentlichungstermine von Sword Art Online: Alicization Lycoris genannt. In Europa und Nordamerika soll das Spiel demnach am 22. Mai 2020 erscheinen, in Japan einen Tag vorher. Ein Trailer zu dieser Ankündigung und Gameplay-Material aus einem japanischen Livestream gibt es ebenso.

Spezielle Editionen für Japan

Für Japan gibt es bereits Informationen zu den Sondereditionen. Die Limited Edition für PlayStation 4 besteht aus einer speziellen Box, einer Blu-ray-Disc mit besonderen Inhalten, einer Soundtrack-CD, einer Drama-CD, einer speziellen Hülle für die CDs sowie die Blu-ray, dem Skript zur Drama-CD, einem eigenen Verpackungsdesign und dem Booklet „Dengeki NerveGear Vol. 6“. Der Preis liegt bei 10.900 Yen (ca. 91 Euro).

Eine digitale Deluxe-Edition wurde für Japan ebenfalls angekündigt. Diese enthält die vier Gewinner-Kostüme des Design-Wettbewerbs, ermöglicht früheren Zugang zum Spiel und bietet zwei große DLC-Pakete und ein Bonus-Kostüm. Dafür muss man 11.800 Yen (ca. 98 Euro) bezahlen. In der PS4-Version liegen außerdem der digitale Soundtrack, ein Avatar-Set, ein dynamisches Theme und ein Avatar-Icon für Alice bei.

Frühkäufer freuen sich auf die vier Gewinner-Kostüme des Design-Wettbewerbs als DLC-Code.

Kirito in Underworld

In Sword Art Online: Alicization Lycoris findet sich Kirito in einer geheimnisvollen, aber bekannten virtuellen Welt, „Underworld“ wieder. Hier verhalten sich die künstlichen Intelligenzen wie Menschen. Ihr übernehmt die Kontrolle über Kirito und erlebt die intensiven Kämpfe und herzzerreißenden Szenen aus der Animeserie. Dabei trefft ihr auf beliebte Charaktere aus dem Handlungsstrang, zu denen Eugeo, Alice, Administrator und weitere Figuren gehören.

Sword Art Online: Alicization Lycoris erscheint in Europa für PlayStation 4, PCs und Xbox One am 22. Mai 2020.

Neuer Trailer

Gameplay (von 1:03:03 bis 1:20:43)

via Gematsu, Bildmaterial: Sword Art Online: Alicization Lycoris , Bandai Namco / Aquria