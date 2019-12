Super Monkey Ball: Banana Blitz HD soll am 11. Dezember für PCs erscheinen

Kürzlich kündigte der japanische Publisher und Entwickler Sega an, dass Super Monkey Ball: Banana Blitz HD am 11. Dezember 2019 für PCs via Steam erscheinen soll. Die aufgehübschte HD-Version erschien bereits am 29. Oktober 2019 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Für PCs wurden allerdings einige Änderungen bzw. Neuerungen an der HD-Fassung vorgenommen:

Dynamische Steuerung mit vollem Controller-Support

Voll belegbare Steuerung, d. h. alle Tasten können selbst belegt werden

Man kann entweder mit festgelegter Framerate (60, 120, 240) spielen, oder aber komplett ohne Framelock

Verschiedene Grafikeinstellungsmöglichkeiten (Auflösung, Texturen, Effekte, Filter usw.)

Weltweite Leaderboards für Time Attack und Decathlon

Steam-Trading-Card-Unterstützung

Steam-Achievement-Support

Steam-Cloud-Support

Controller-Vibrations-Unterstützung

Bananen-Mauscursor

Das bietet die HD-Fassung

Das Original erschien 2006 auf Nintendo Wii. Die HD-Fassung bietet einige neue Features, darunter einen neuen Minigame-Modus namens „Decathlon“, in dem Spieler an zehn Minispielen am Stück teilnehmen müssen. Online-Leaderboards warten auf den weltweiten Vergleich zwischen den Fans.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD erneuert diesen Klassiker mit aktualisierter Grafik und optimierter Steuerung für jede Plattform. Die Bewegungssteuerung des ursprünglichen Monkey Ball: Banana Blitz wurde zugunsten der verschärften analogen Steuerung entfernt, sodass es ein Kinderspiel ist, in die 100 Levels des Spiels zu springen und loszulegen.

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD ist für Nintendo Switch, PlayStation 4 sowie Xbox One im Handel erhältlich. Ihr könnt es euch bei Amazon bestellen*. Für PCs soll der Titel am 11. Dezember 2019 erscheinen. Vom 11. bis zum 17. Dezember 2019 kostet die Version für PCs außerdem nur 23,99 Euro statt dem regulären Preis von 29,99 Euro.

Der Launchtrailer zu Super Monkey Ball: Banana Blitz HD

via Gematsu, Bildmaterial: Super Monkey Ball: Banana Blitz HD, Sega