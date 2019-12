My Hero One’s Justice 2 erscheint in Japan am 12. März 2020

Bandai Namco will My Hero One’s Justice 2 in Japan am 12. März 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One veröffentlichen. Dies geht aus der letzten Ausgabe der Weekly Jump hervor. Ob der 3D-Arena-Fighter, dann auch für PCs, im Westen ebenfalls im schon recht gut gefüllten März 2020 landet, ist noch unklar. Bekannt ist hingegen, dass zu den Neulingen Kai Chisaki, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mirio Togata, Mina Ashido und Minoru Mineta gehören. Neu stößt nun auch noch Sir Nighteye zum Roster, wie ebenfalls aus dem Jump-Artikel hervorgeht.

Basierend auf dem erfolgreichen Anime My Hero Academia, können sich SpielerInnen in My Hero One’s Justice 2 ein Dreierteam aus einer riesigen Auswahl von Helden und Bösewichten zusammenstellen und sich online und offline mit anderen SpielerInnen messen oder gegen computergesteuerte Gegner antreten. SpielerInnen können die Geschichte des Anime nachspielen und dabei unvergessene Szenen und Kämpfe erleben. Das Spiel schließt direkt an das Ende von My Hero One’s Justice an und zeigt, was mit Deku und seiner Klasse von der U.A. High School passiert. SpielerInnen bauen ihre „Plus Ultra“-Anzeige auf und führen spezielle Kombos aus, um ihre Gegner zu besiegen – jetzt mit komplett neuen Fähigkeiten und Macken.

My Hero One’s Justice 2 soll in Japan am 12. März 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One erscheinen. Das Spiel erscheint in Europa ebenfalls im nächsten Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch sowie PCs.

Ein älteres Gameplay-Video

