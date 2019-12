Deutsche Verkaufscharts: Fallen Order im Windschatten von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers

Im Windschatten von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers, das in diesen Tagen in den deutschen Kinos an den Start geht, legt auch das Videospiel Star Wars Jedi: Fallen Order wieder kräftig zu. Zuletzt ist es bereits zurückgefallen, doch nun rangiert Fallen Order wieder auf Platz 1 – jeweils in den PS4- und Xbox-One-Charts. Unter vielen Weihnachtsbäumen dürfte auch FIFA 20 liegen, das in beiden Rankings auf Rang 2 vorrückt.

Vor Weihnachten gehen auf Nintendo Switch bewährte Nintendo-Spiele wie Luigi’s Mansion 3 und Mario Kart 8 Deluxe über die Ladentheken. Sie belegen in dieser Reihenfolge die vorderen Plätze der deutschen Switch-Charts. In den PC-Charts kann Anno 1800 die Spitze verteidigen, dahinter landet Neueinsteiger Transport Fever 2.

via GfK, Bildmaterial: Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts / Respawn Entertainment