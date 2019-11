Sonntagsfrage: Kauft ihr euch Pokémon Schwert und Schild?

Seit Freitag ist die achte Pokémon-Generation in Form von zwei weiteren Editionen auf dem Markt erhältlich. Weltweit können sich Spielerinnen und Spieler zwischen Pokémon Schwert* und Pokémon Schild* entscheiden. Neben neuen Pokémon gibt es altbekannte in neuer Form, die sogenannte Dynamaximierung sowie Gigadynamaximierung und natürlich eine neue Welt, die sich an Großbritannien anlehnt. Es ist die Galar-Region.

Schaut man sich die ersten Reviews aus der nationalen und internationalen Presse an, scheinen die neuen Editionen sehr solide zu sein. Die Spiele besitzen zwar einige Fehler, laufen nicht ganz rund und bieten für den einen oder anderen nicht genügend Tiefgang, machen dennoch vieles richtig und vor allem Spaß.

Frust und Freude bei Fans

Einige Fans sehen das anders. Unter dem Hashtag #GameFreakLied kritisieren sie Pokémon Schwert und Schild. Das reicht von sachlicher Kritik, bis hin zu Drohungen oder anderen Beleidigungen, die unter die Gürtellinie gehen. Sie sind frustriert darüber, dass die Entwickler nicht alle bisherigen Pokémon in das Spiel implementiert haben, weil sie die Modelle der Pokémon für die Switch-Version neu modellieren mussten. Viele sehen das als “Ausrede“, weil das anscheinend nicht stimme. Auf der anderen Seite gab es eine positive Kampagne wie #ThankYouGameFreak, in der Fans ihre Freude und Liebe über und zum Franchise zum Ausdruck brachten.

Welche Aussage man nun teilt, ist jedem selbst überlassen. Nur sachlich sollte man bleiben, soviel ist klar. Seit dem Release am 15. November sind bereits genügend Stimmen im Internet aufgetaucht, die Spaß an der achten Generation haben, trotz der ganzen Kontroverse. Doch wie schaut es bei euch aus? Kauft ihr euch Pokémon Schwert und Schild? Das wollen wir in unserer heutigen Sonntagsfrage in Erfahrung bringen! Ihr könnt uns auch gerne mit einem Kommentar verraten, welche Edition es euch angetan hat.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 10. November

In der letzten Sonntagsfrage ging um das Geschlecht eurer Charaktere, genauer gesagt welches ihr eher spielt. 102 Userinnen und User gaben eine Stimme. Davon entschieden sich ca. 43 Prozent für die Antwort, dass es vom jeweiligen Spiel abhängt. Viele bevorzugen keinen bestimmten Typ, sondern machen es zum Beispiel von ihrer Laune oder der Geschichte abhängig.

Nahezu gleichviele Stimmen erhielten die Antworten zum Spielen desselben bzw. des anderen Geschlechts. Die Begründungen fallen nur ein wenig unterschiedlich aus, besonders wenn es um weibliche Charaktere geht. Userinnen bevorzugen bei der eigenen Wahl unter anderem die große Auswahl an modischen Accessoires, während männliche User eher Angaben zum generellen Aussehen machen. Umgekehrt geht es aber auch.