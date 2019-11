Sonntagsfrage: Welche Form der Präsentation von News sagt euch mehr zu?

Heutzutage können sich Entwickler und Publisher die unterschiedlichsten Wege aussuchen, um ihre Nachrichten, Ankündigungen oder sonstigen Informationen zu präsentieren. Mittlerweile werden sogar Ankündigungen zu Ankündigungen präsentiert, damit niemand die Information verpasst. Ob dies jedoch der richtige Weg ist, muss jeder für sich entscheiden.

Doch was ist der richtige Weg für euch, um Informationen richtig präsentiert zu bekommen? Das möchte ich mit der heutigen Sonntagsfrage in Erfahrung bringen. Gehört ihr eher zu denen, die die sozialen Netzwerke der Entwickler verfolgt, um schnellstmöglich informiert zu werden. Vielleicht mögt ihr es auch eher gemütlicher und seht euch eine voraufgezeichnete Präsentation an, wie es Nintendo mit der Direct und Sony mit State of Play machen.

Möglicherweise freut ihr euch auch mehr darüber, wenn eure Lieblingswebseite oder -influencer die News erst einmal exklusiv mit ihrer Community teilen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aus diesem Grund ihr in der heutigen Sonntagsfrage bis zu drei Stimmen vergeben und euch die entsprechende Präsentationsform auswählen. Außerdem könnt ihr – wie immer – auch gerne mit einem Kommentar antworten.

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 17. November

In der letzten Ausgabe der Sonntagsfrage ging es um die Veröffentlichung von Pokémon Schwert und Schild. Die achte Generation hat aus den unterschiedlichsten Gründen für Aufmerksamkeit gesorgt. Aus diesem gaben knapp 27 Prozent von insgesamt 126 abgegeben Stimmen an, dass sie dieses Mal die Spiele boykottieren werden. Einige haben sich jedoch auch für eine andere Meinung, die nicht vorgegeben war, darunter viele mit der Begründung, dass sie noch nie etwas mit der Serie anfangen konnten.

Sehr viele Userinnen und User sind bereits in die neuen Welten der Galar-Region abgetaucht. Dabei hat die Schild-Edition die Nase mit zwei Stimmen leicht vorne mit insgesamt 22 Stimmen. Manche freuen sich sogar so sehr über die neuen Editionen, dass sie bereits beide Editionen gekauft haben oder sie teilen diese mit Freunden oder der Familie.