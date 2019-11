Nintendo veröffentlicht The Stretchers für Switch: Koop bis der Rettungswagen kommt

Nintendo hat gestern ohne Vorabankündigung den kooperativen Puzzler The Stretchers für Nintendo Switch im eShop veröffentlicht. Nintendo hat das Spiel von den Tarsier Studios (Little Nightmares) als Herausgeber unter seine Fittiche genommen.

In The Stretchers rasen ein oder zwei Spieler mit der Ambulanz von einem Einsatz zum nächsten. Ziemlich chaotisch soll das sein und das beweist auch der Launchtrailer. Schon auf dem Weg zu den Patienten gibt es zahlreiche Hindernisse zu überwinden. In kreativer Zusammenarbeit gilt es dann den Patienten in den Krankenwagen zu bugsieren und zu retten.

via Nintendo, Bildmaterial: The Strechters, Nintendo