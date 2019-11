Der Eröffnungsfilm zu Death end re;Quest 2 veröffentlicht

Compile Heart hat heute den Eröffnungsfilm zum „Galapagos RPG“ Death end re;Quest 2 veröffentlicht. Neben einer Vorstellung der wichtigsten Charaktere hört ihr darin auch den Theme-Song „Bug Fixer“ von Gesshoku Kaigi.

Story

Mai the „Papa Killer“ kommt in der verfluchten Stadt Liz Shoara an. Sie hofft, dort auf ihre jüngere Schwester Sanae zu treffen, denn sie ist Mais einzige Hoffnung. Mai richtet sich im heruntergekommenen Internat Wardsworth ein, doch von Sanae gibt es keine Spur. Mehr noch: Es macht den Anschein, als hätte Sanae gar nie existiert.

Mai beginnt also mit ihren Nachforschungen, wobei ihre Hackerfähigkeiten zum Tragen kommen. Dabei stößt sie auf über 20 junge Mädchen, welche gestorben sind. Aber jemand hat alles im Auge…

Death end re;Quest 2 erscheint in Japan am 13. Februar 2020 für PlayStation 4.

via Gematsu, Bildmaterial: Death end re;Quest 2, Compile Heart