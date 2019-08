Pokémon Masters ist jetzt weltweit für Mobilgeräte erhältlich

Bildmaterial: Pokémon Masters, The Pokémon Company / DeNA

Mit Pokémon Masters erwartet euch nun ein brandneues Strategie- und Kampfspiel der Reihe für eure Mobilgeräte. Pokémon Masters ist jetzt weltweit für iOS und Android erhältlich. Zum Start gibt es die üblichen zeitbegrenzten Events und Belohnungen. Habt ihr das neue Abenteuer schon gestartet?

Ein neues Abenteuer auf der Insel Passio

Pokémon Masters ist ein Kampfspiel, bei dem ihr euch mit berühmten Trainern des Pokémon-Universums zu Dreierteams zusammenschließt, um in Echtzeit-Kämpfen gegen andere Teams anzutreten. Jeder Trainer hat ein Partner-Pokémon, mit dem ein sogenanntes Gefährtengespann gebildet wird. Ihr besucht gemeinsam die künstliche Insel Passio, wo ihr ähnlich wie in den Hauptspielen Orden sammeln könnt, um am World-Pokémon-Masters-Turnier teilzunehmen.

Pokémon Masters könnt ihr alleine und im Koop-Modus mit zwei weiteren Spielern spielen. Vom 2. bis zum 29. September gibt es ein Event mit dem Pokémon-Trainer der Blauen Edition. Dabei können sich Spieler mit Blau und seinem Tauboss zusammentun und dabei bis zu 3.000 Juwelen verdienen.

Pokémon Masters ist kostenlos und mit In-App-Käufen auch auf Deutsch spielbar.

via PR