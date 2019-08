Pile Up! stapelt sich 2020 auf PCs

Bildmaterial: Pile Up!, Seed by Seed

Der französische Indie-Entwickler Seed by Seed arbeitet derzeit mit Pile Up! an seiner ersten Veröffentlichung. Pile Up! ist ein Couch-Koop-Platformer für ein bis vier Spieler. Pile Up! spielt in einer Welt aus Pappe, in der die Spieler verschiedene Puzzles lösen müssen, um voranzuschreiten.

Wesentliches Gameplay-Element ist dabei das Stapeln. Spieler können per einfacher Drop-in-Drop-out-Funktion jederzeit ins Spiel einsteigen oder es verlassen. Der Entwickler selbst beschreibt das Spielgefühl als Human Fall Flat in einer Paper-Mario-Welt.

Der erste offizielle Trailer zu Pile-Up!

via PR