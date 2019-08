Monkey King: Hero is Back erscheint am 17. Oktober in Asien mit englischen Texten

Bildmaterial: Monkey King: Hero is Back, October Media, Oasis Games / HexaDrive, Sony

Laut den Pre-Order-Übersichten der PlayStation Stores in Hong Kong, Indonesien, Singapur, Malaysia und Thailand, soll Monkey King: Hero is Back ab dem 17. Oktober 2019 erhältlich sein. Das Spiel soll in Englisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch spielbar sein und in drei Varianten erhältlich sein. Neben der Standard-Edition soll es auch eine Digital-Deluxe-Edition und eine Digital-Ultimate-Edition geben.

Viele Extras in den digitalen Editionen

Die Digital-Deluxe-Edition soll neben dem Hauptspiel selbst auch einige Extras enthalten, wie zum Beispiel verschiedene In-Game-Items, neue Outfits, zwei weitere Spielmodi und ein exklusives Theme für eure PlayStation 4. Die Digital-Ultimate-Edition hingegen enthält neben den bereits bei der Digital-Deluxe-Edition enthaltenen Bonusinhalten auch die beiden DLC-Episoden „Episode 1: Uproar in Heaven“ und „Episode 2: Mind Palace“.

Die DLCs werden für die anderen beiden Version wahrscheinlich auch separat zum Download angeboten. Ab wann und zu welchem Preis die DLCs verfügbar sein werden, ist noch nicht bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass diese nicht schon zum Erscheinungstermin des Hauptspiels erhältlich sein werden.

Das Spiel basiert dem in China erfolgreichsten Animationsfilm

Das Spiel basiert auf dem gleichnamigen Animationsfilm aus dem Jahre 2015, welcher mit einem Einspielergebnis von 153 Millionen US-Dollar als der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten in China gilt. Die Story handelt dabei von den drei Hauptcharakteren Monkey King, Pigsy und dem Kind Liu Jiang, welche sich auf ihrer Reise unzähligen gefährlichen Monstern stellen müssen. Während dieser Reise wachsen die drei Protagonisten immer mehr zusammen und finden so immer mehr Informationen über ihr eigenes Schicksal heraus.

Monkey King: Hero is Back soll am 17. Oktober 2019 im asiatischen Raum für die PlayStation 4 erscheinen und in Englisch, Japanisch, Chinesisch und Koreanisch spielbar sein. Neben der Standard-Edition soll es auch eine Digital-Deluxe-Editon und eine Digital-Ultimate-Edition geben. Zwar ist das Spiel bereits für den Westen angekündigt, hierzu gab es aber noch keinerlei konkretere Informationen.

Der Trailer von der ChinaJoy 2019:

