Deutsche Verkaufscharts: Die Footballer bleiben auf PS4 uneinholbar

Bildmaterial: Madden NFL 20, Electronic Arts

Madden NFL 20 muss zwar die Führung in den deutschen Xbox-One-Charts abgeben, aber in den PS4-Charts bleiben die Footballer uneinholbar. Schon die dritte Spitzenposition in Folge. In den PS4-Charts landet erneut Crash Team Racing hinter Madden NFL 20. In den Xbox-One-Charts hat diesmal Wolfenstein: Youngblood die Nase vorn und der Landwirtschafts-Simulator 19 klettert auf Rang 2.

Anno 1800 siegt zum 17. Mal in den deutschen PC-Charts, während der Landwirtschafts-Simulator 19 auch hier Rang zwei beackert. An der Spitze der deutschen Nintendo-Switch-Charts tut sich nichts. Super Mario Maker 2 bleibt vor Mario Kart 8 Deluxe und New Super Mario Bros U. Deluxe. Das ganze Podium gehört also Ikone Super Mario.

via GfK