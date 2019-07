The Ninja Saviors: Return of the Warriors erscheint am 25. Juli 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch

Bildmaterial: The Ninja Saviors: Return of the Warriors, Taito / United Games

Der japanische Entwickler Taito gab bekannt, dass das Remake des Super-Nintendo-Titels The Ninja Saviors: Return of the Warriors weltweit am 25. Juli 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen soll. Für Europa und Nordamerika plant der Publisher United Games neben dem Release in den jeweiligen Online-Stores der Konsolenhersteller auch einen physischen Release auf Disc bzw. Cartridge.

Der physische Release soll von ININ Games kommen, die sich auf physische Releases von alten Klassikern spezialisiert haben. Außerdem soll es auch eine limitierte physische Version von Strictly Limited Games geben. Bei Strictly Limited Games ist die physische Ausgabe bereits bestellbar bzw. in der Standard-Edition sogar bereits ausverkauft. Über den Releasezeitraum der physischen Versionen von ININ Games gibt es hingegen noch keine Angaben. Ebenso ist noch unklar, ab wann diese bestellt werden können.

Remake des 2D-Brawlers von 1994

Bei The Ninja Saviors: Return of the Warriors handelt es sich um ein Remake des im Jahre 1994 für das Super Nintendo Entertainment System erschienen 2D-Sidescrolling-Brawlers „The Ninja Warriors“. Das Remake bietet eine überarbeitete Grafik, zwei neue spielbare Charaktere, einen neu eingespielten Soundtrack, 2-Spieler-Couch-Coop-Modus und weitere Neuerungen, die euch den Klassiker aus den 90ern neu erleben lassen.

The Ninja Saviors: Return of the Warriors erscheint weltweit am 25. Juli 2019 für PlayStation 4 im PlayStation Store und für Nintendo Switch im Nintendo eShop. Außerdem wird es diverse physische Versionen bei Strictly Limited Games und ININ Games geben.

via Gematsu (2)