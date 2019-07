Sega Games sichert sich „Nights Dream Wheel“ in Japan

Bildmaterial: Nights into Dreams, Sega

Sega Games hat sich ein Trademark zu „Nights Dream Wheel“ in Japan gesichert. Sega-Fans werden da natürlich unweigerlich an die NiGHTs-Reihe erinnert, zu der sich viele schon so lange eine Fortsetzung wünschen. NiGHTS into Dreams erschien 1996 für Sega Saturn und wurde später für einige Plattformen portiert. Erst 2007 kam das Erstlingswerk zu einem Sequel. NiGHTS: Journey of Dreams erschien für Nintendo Wii. Seitdem ist es vollkommen still um die Reihe.

Lässt Sega sie nun – erneut über zehn Jahre später – wieder aufleben? Was meint ihr?

via Gematsu