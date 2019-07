Japanische Verkaufscharts: Super Mario Maker 2 trotz Shadowbringers und A.O.T. 2 an der Spitze

Bildmaterial: Super Mario Maker 2, Nintendo

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts kann Super Mario Maker 2 die Spitze auch trotz des Neueinstiegs von Final Fantasy XIV: Shadowbringers und Attack on Titan 2: Final Battle recht komfortabel verteidigen. Yo-kai Watch 4 steht irgendwo dazwischen – die inzwischen über 210.000 verkauften Einheiten klingen nach viel, sind aber ein Bruchteil dessen, was frühere Hauptteile erreichen konnten. In den Hardware-Charts klettert die Switch weiter – über 75.000 sind es am Ende der letzten Woche. Währenddessen sinken die Zahlen der PS4 und des 3DS.

01./01. [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 83.204 / 279.357 (-58%)

02./00. [PS4] Final Fantasy XIV: Shadowbringers (Square Enix) {2019.07.02} – 22.260 / NEW

03./03. [NSW] Yo-kai Watch 4 (Level 5) {2019.06.20} (¥5.980) – 19.407 / 210.504 (-52%)

04./00. [NSW] Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo) {2019.07.04} – 19.127 / NEW

05./02. [NSW] Jikkyou Powerful Pro Baseball (Konami) {2019.06.27} (¥6.980) – 18.719 / 94.224 (-75%)

06./00. [PS4] Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo) {2019.07.04} – 14.817 / NEW

07./05. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 8.968 / 3.149.468 (-12%)

08./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.183 / 2.356.972 (+1%)

09./09. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.234 / 837.919 (-7%)

10./12. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 6.072 / 3.105.283 (+9%)

11./10. [NSW] Pokemon: Let’s Go! (Pokemon Co.) {2018.11.16} (¥5.980) – 5.733 / 1.571.688 (-26%)

12./07. [NSW] Doraemon: Story of Seasons (Bamco) {2019.06.13} (¥6.100) – 5.625 / 71.169 (-36%)

13./00. [PS4] PixArk (Spike Chunsoft) {2019.07.04} (¥5.500) – 5.540 / NEW

14./00. [NSW] PixArk (Spike Chunsoft) {2019.07.04} (¥5.500) – 5.469 / NEW

15./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 5.185 / 1.353.574 (-4%)

16./00. [PS4] Final Fantasy XIV: Complete Pack (Square Enix) {2019.07.02} – 5.030 / NEW

17./14. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 3.622 / 647.048 (-23%)

18./04. [PS4] Samurai Shodown (SNK) {2019.06.27} (¥7.200) – 3.343 / 20.005 (-80%)

19./16. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 3.283 / 1.052.306 (-14%)

20./11. [PS4] Yakuza 5 (Sega) {2019.06.20} (¥3.990) – 3.249 / 30.652 (-49%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 75.481 (59.184)

PS4 – 11.303 (18.773)

3DS – 2.550 (2.713)

PSV – 206 (115)

XB1 – 121 (178)

