Octopath Traveler: Short-Novel mit vier Kurzgeschichten von Square Enix für Japan angekündigt

Wie Square Enix nun bekanntgab, soll es bald eine Short-Novel zum Nintendo-Switch-Hit Octopath Traveler in Japan geben. Die Short-Novel soll insgesamt vier Kurzgeschichten enthalten, welche von den acht Hauptcharakteren des Spiels handeln, und den Titel Octopath Traveler: The Four Paths Of Eight Travelers tragen. Die Short-Novel soll am 20. Juli 2019 vorerst nur in Japan für 1.000 Yen (umgerechnet ca. 8,25 Euro) im Format B6 erscheinen.

In wenigen Tagen erscheint Octopath Traveler auch für PCs bei Steam.

Square Enix veröffentlichte bereits das Cover der Novel:

