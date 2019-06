By

Bildmaterial: NIS America

Habt ihr euch in dieser Woche noch nicht genug Nächte um die Ohren geschlagen? Dann kann euch NIS America helfen! In der kommenden Nacht um 2 Uhr unserer Zeit wird man bei Twitch nämlich einen Livestream mit unbekanntem Inhalt abhalten, so ein Teaser auf Twitter. Man verspricht dabei „einige Überraschungen“.

Bleibt ihr wach und vor allem: Was erwartet ihr?

via Gematsu