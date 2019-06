Der Launchtrailer zu The Sinking City veröffentlicht

Bildmaterial: The Sinking City, Bigben Interactive / Frogwares

Es gibt nun einen Launchtrailer zum kommenden Mystery-Detektivspiel The Sinking City von Publisher Bigben Interactive und Entwickler Frogwares. Der Titel kommt am 27. Juni für PlayStation 4, Xbox One und PCs auf den Markt. Diesen Herbst wird der Titel auch für Nintendo Switch zu haben sein.

In The Sinking City verschlägt es euch in eine geheimnisvolle Stadt Namens Oakmont in Massachusetts. In der Rolle eines Privatdetektivs geht ihr den Geheimnissen dieses Ortes – welcher stark von den Werken von H. P. Lovecraft inspiriert ist – mithilfe eurer investigativen Fähigkeiten auf den Grund. Neben plagenden Visionen lauern aber auch gefährliche Monster in dieser rätselhaften Hafenstadt.

via Gematsu