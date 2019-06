Final Fantasy VII Remake: Details zur Story, Cloud, Aertih, Events, Kampfsystem und Schauplätzen

Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, Square Enix

Square Enix hat im Nachgang der E3 2019 nun mit der detaillierten Vorstellung von Final Fantasy VII Remake begonnen. So gibt es Informationen und Bilder zur Story, zu den Charakteren Cloud und Aertih und auch auf Events, das Kampfsystem und einige Schauplätze geht man dabei ein.

Geschichte

Mako ist die Lebensenergie des Planeten und wird ausgebeutet. In der Stadt Midgar stehen acht Mako-Reaktoren, in jedem Sektor einer. Die Organisation AVALANCHE will den Planeten retten und tritt gegen den Megakonzern Shinra an, welcher die Kontrolle über das Mako und damit die Welt erlangt hat.

Cloud, einstiges Mitglieder der Shinra-Militäreinheit SOLDAT, tritt AVALANCHE als Söldner bei. Das Ziel ist es, den Mako-Reaktor in Sektor 1 zu zerstören. Die Zerstörung des Mako-Reaktors löst ein Echo in Sektor 8 aus. In einer Stadt umgeben von Feuer taucht das Phantom eines alten Feindes auf, der tot sein sollte.

Geleitet durch dieses Phantom einer Vergangenheit, welche er vergessen will, trifft er ein Mädchen. Das Blumenmädchen streckt eine gelbe Blume aus, welche „Wiedervereinigung“ bedeutet. In diesem Moment werden die beiden von schwarzem Nebel umhüllt – den „Wächtern des Schicksals“.

Es besteht noch Hoffnung für den Planeten.

Charaktere

Cloud Strife

Ein ehemaliges Mitglied von SOLDAT, 1. Klasse. Nach der Flucht vor Shinra schlägt er sich in Midgar als Söldner durch. Seine Kindheitsfreundin Tifa lädt ihn ein, AVALANCHE bei einem Vorhaben zu unterstützen. Er greift zu seinem Meisterschwert, um den Auftrag gegen Bezahlung zu erfüllen. Der Schutz des Planeten kümmert ihn nicht, für ihn handelt es sich um einen Job wie jeder andere – so zumindest sein anfänglicher Plan.

Aerith Gainsborough

Eine Blumenverkäuferin in den Slums von Sektor 5. Sie trifft Cloud in jener Nacht, als der Mako-Reaktor in Sektor 5 zerstört wird. Sie hat eine spezielle Fähigkeit, mit welcher sie die Stimme des Planeten hören kann. Aus diesem Grund wird sie von Shinra seit ihrer Kindheit überwacht. Regelmäßig ist sie in der Kirche von Sektor 5 anzutreffen, wo sie ihren Blumengarten pflegt.

Eventszenen

Beim ersten Treffen von Cloud und Aerith in Sektor 8 sind die Gesichtsausdrücke nun detaillierter, was die Immersion verstärkt. Weiter ist zu sehen, wie Jessie eine Materia an Cloud überreicht.

Die Beziehungen zwischen den einzelnen AVALANCHE-Mitgliedern stehen mehr im Fokus. Nicht nur Barrett hab seine Szenen, auch die anderen.

Kampfsystem

Es gilt, die Schwachpunkte der Gegner zu finden und ihre Angriffsmuster zu durchschauen. Mit Magie und Fähigkeiten geht man dann zum Angriff über. Das Kampfsystem ist sehr taktisch und verbindet den Kampf via Befehlsmenü mit intuitiver Action. Zwischen Erkundung und Kampf gibt es keine Übergänge, alles läuft nahtlos ineinander über.

Per Knopfdruck wechselt man den Charakter, man kann aber auch Befehle ohne Charakterwechsel erteilen. Cloud ist mit seinem Schwert mehrheitlich im Nahkampf anzutreffen, Barrett attackiert aus der Distanz und Aerith‘ Stärke ist die Magie. Jeder Charakter spielt sich anders.

Mit einer Ladung des ATB-Balkens setzt man Kampfbefehle wie Fähigkeiten, Magie und Items ein. Im Remake sind Limit-Fähigkeiten, Beschwörungen und Materia wieder mit dabei. Als Beispiel seht ihr den Limit-Angriff „Heilender Wind“ von Aerith.

Kampfbefehle könnt ihr als Shortcut auf Knöpfe verteilen. So kann der Spieler Action-Gameplay erleben und beispielsweise Clouds Limit-Angriff „Kreuzschlag“ mit einem Knopfdruck auslösen. Falls euch das zu hektisch ist, öffnet das Befehlsmenü. Die Zeit wird dann stark verlangsamt.

Schauplätze

Alte Schauplätze erstrahlen in neuer Pracht, verschiedene neue wurden hinzugefügt. Die folgenden Bilder zeigen der Reihe nach den Mako-Reaktor Nr. 1, den Eingang zum Shinra-Gebäude, den Zug unterwegs in die Slums von Sektor 7 und das Theater „LOVELESS“ in Sektor 8.

Final Fantasy VII Remake erscheint am 3. März 2020 für PlayStation 4. Die Deluxe Edition könnt ihr bei Amazon vorbestellen*.

via Gematsu