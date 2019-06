Deutsche Verkaufscharts: Blut, Wahrheit, Zombies & Rage

Bildmaterial: Days Gone, Sony Interactive Bend Studio / Sony Interactive

In den aktuellen deutschen Verkaufscharts dominiert einseitiges Vokabular. Die Zombies von Days Gone lassen sich in der sechsten Woche in Folge nicht vom Thron stoßen. Erneut Platz 1 der deutschen PS4-Verkaufscharts. Dahinter landet der VR-Shooter Blood & Truth zielsicher auf Rang 2. Bronze geht in den PS4-Charts an A Plague Tale: Innocence.

In den Xbox-One-Charts dringt die Plage sogar bis Rang 2 vor, nur Rage 2 von Bethesda bleibt besser. In den deutschen PC-Charts ist an Anno 1800 seit Wochen kein Vorbeikommen. Aber die Dauerbrenner Die Sims 4 und Landwirtschafts-Simulator 19 nähern sich schon wieder an.

Keine Neueinsteiger gibt es in den Nintendo-Charts. Mario Kart 8 Deluxe fährt vor New Super Mario Bros. U Deluxe ins Ziel und Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo Selects landet vor Pokémon Ultramond in den deutschen 3DS-Charts.

via GfK