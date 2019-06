Das sind die drei neuen Juni-Titel für Nintendo-Switch-Online-Abonnenten

Bildmaterial: City Connection, Nintendo

Auch im Juni erhält der kostenpflichtige Abonnement-Service Nintendo Switch Online drei neue Spiele. Nintendo hat nun bekanntgegeben, welche Titel den Abonnenten ab dem 12. Juni zur Verfügung stehen. Spieler können sich demnach auf City Connection, Double Dragon II: The Revenge und Volleyball freuen.

City Connection

Nach dem Einbruch in ein exklusives Farbgeschäft in New York City seid ihr auf der Flucht vor den Bullen. Fahrt mit undichten Farbdosen über die New Yorker Autobahn, bevor ihr eine Überfahrt nach England tätigt. Von hier an beginnt eure Weltreise, bei der ihr der Polizei aus dem Weg gehen müsst und überall Farbe verteilt, wo ihr hinreist.

Double Dragon II: The Revenge

Die Double Dragons Billy und Jimmy Lee sind zurück, um den Verlust von Marian zu rächen. Dabei müssen sie neun Missionen bestehen, um die bösen Shadow Warriors zu besiegen. Dabei begegnen ihnen böse Straßengangs, Ninjas und mutierte Kämpfer. Können sie so nebenbei die Welt retten?

Volleyball

In diesem Titel könnt ihr eine Partie Volleyball genießen, in der ihr Punkte holt, den perfekten Aufschlag übt und mit eurem Team gewinnt. Als Kapitän führt ihr nämlich euer eigenes Team durch rasante Aufwärmrunden und steigt schnell in ernsthafte Volleyballwettbewerbe ein. Die erste Mannschaft, die 15 Punkte erreicht, gewinnt einen Satz. Wer drei Sätze gewinnt, gewinnt das Match.

via Gematsu