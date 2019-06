Ankündigung von Harvest Moon: Mad Dash

Bildmaterial: Harvest Moon: Mad Dash (Harvest Moon), Natsume

Vor wenigen Tagen hat Natsume den Titel Harvest Moon: Mad Dash für Nintendo Switch und PlayStation 4 angekündigt. Am 11. Juni will die Firma im Rahmen der Messe E3 2019 mehr über den Titel verraten. Dabei will Natsume einen ersten Eindruck vom Gameplay präsentieren. Laut Hiro Maekawa gibt es eine Überraschung für die Fans von Harvest Moon. Man will die klassischen Funktionen mit einer aufregenden Art und Weise verbinden.

via Gematsu