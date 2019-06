Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed kommt für PlayStation 4 und PCs in den Westen

Bildmaterial: Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed, XSEED / Acquire

XSEED hat noch vor der E3 2019 den Titel Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed für PlayStation 4 und PCs angekündigt. Damit schafft es der Titel, welcher im Jahr 2012 als Akiba’s Trip Plus für PSP in Japan erschienen ist, doch noch in den Westen. Einige Bilder zeigen euch die lokalisierte und überarbeitete Version.

Zurück zu den Wurzeln

Mit Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed geht es zurück zu den Wurzeln der Serie. In Akiba’s Trip nehmt ihr es mit Vampiren auf, welche ihr dem Sonnenlicht aussetzen müsst. Na klar, dafür müsst ihr ihnen die Klamotten vom Leib reißen! Mit dem nun kommenden Remaster knüpft man an Akiba’s Trip: Undead & Undressed an, welches in Japan als Akiba’s Trip 2 bekannt ist. Neben Akihabara kehrt damit auch das „Beat-’em-up, strip-’em-down“-Gameplay zurück.

Das Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt, aber bei der E3 2019 stellt man den Titel bereits aus. XSEED ist für die Veröffentlichung in Nordamerika zuständig.

via Gematsu