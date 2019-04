Tobu Tobu Girl Deluxe: Kickstarter-Kampagne für physische Veröffentlichung für Game Boy gestartet

Bildmaterial: Tobu Tobu Girl Deluxe, First Press Games / Tangram Games

Entstaubt eure Game Boys, denn mit Tobu Tobu Girl Deluxe ist neues Futter für die Retro-Konsole unterwegs. Über eine Kickstarter-Kampagne soll der Traum Wirklichkeit werden.

In Tobu Tobu Girl Deluxe spielt ihr ein Mädchen, das auf der Suche nach ihrer Katze ist. Diese ist nämlich dummerweise bei einem Spaziergang davongeflogen. Katzen an Luftballons zu binden scheint keine gute Idee zu sein. Ihr begebt euch also himmelwärts, um euren felligen Freund zu retten. In einem Wettrennen gegen die Zeit steigt ihr durch springen, stampfen, sprinten und flattern immer weiter nach oben und weicht dabei Hindernissen aus.

Arcade-Plattformer mit zufallsgenerierten Hindernissen

Entwickler Tangram Games beschreibt Tobu Tobu Girl Deluxe als einen Arcade-Platformer mit zufällig generierten Hindernissen. Freischaltbares, variierende Schwierigkeitsgrade und Highscore-Mechaniken sollen den Wiederspielwert erhöhen. Das Spiel ist im Stil alter Game-Boy-Spiele gehalten, mit 8-Bit-Pixelgrafik und dazu passender Musik mit Ohrwurmfaktor.

Tobu Tobu Girl begann als kleines Projekt für den GBJAM 2014. Daraus entwickelte sich schließlich ein vollständiges Spiel, das 2017 fertiggestellt wurde. Diese erste Version ist kostenlos als ROM auf der offiziellen Webseite erhältlich. Ein Jahr später haben sich Tangram Games und First Press Games dann zu einer Kollaboration zusammengetan, um das Spiel weiter zu verbessern und in einer großen Auflage physisch zu veröffentlichen.

Aus Tobu Tobu Girl wurde Tobu Tobu Girl Deluxe für Game Boy Color. Dafür hat Tangram Games das Spiel noch einmal komplett überarbeitet, um die Farbpalette von Game Boy Color voll ausschöpfen zu können. Das Spiel sei jedoch weiterhin abwärtskompatibel zum Game Boy.

Die Kampagne bietet zwei Belohnungen für Unterstützer an. Für 49 Euro erhaltet ihr das Spiel auf einer Game-Boy-Cartridge zusammen mit einer Box, die optisch an die japanischen Game-Boy-Boxen angelehnt ist. Damit nichts verrutscht, kommt das Spiel in einer passgenauen Einlage inklusive einer Schutzhülle. Eine Spielanleitung und eine Sammlermünze machen das Set komplett.

Für 64 Euro gibt es zusätzlich zu den obigen Belohnungen noch den Soundtrack auf zwei Mini-CDs sowie ein Poster im A4-Format. Das Finanzierungsziel der Kampagne liegt bei 32.000 Euro. Bisher wurden ungefähr 3.000 Euro zusammengetragen. Es verbleiben noch 29 Tage, um das Ziel zu erreichen. Wenn ihr also auch gerne etwas beisteuern wollt, dann schaut doch einmal auf der Kickstarter-Seite von Tobu Tobu Girl Deluxe vorbei.