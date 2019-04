Kaeru Batake DE Tsukamaete erscheint für Switch

Bildmaterial: Kaeru Batake DE Tsukamaete, Takuyo

Die Visual Novel Kaeru Batake DE Tsukamaete wird laut dem Entwickler Takuyo am 11. Juli für Nintendo Switch in Japan erscheinen. Weitere Titel des Entwicklers scheinen ebenfalls als Portierungen für Nintendo Switch in Arbeit zu sein. Der Titel erschien zum ersten Mal für PlayStation 2 im April 2010. Im Anschluss folgten Portierungen für PlayStation Portable (November 2010) und PlayStation Vita (Dezember 2014).

„Es hat alles begonnen, als wir den Schrein aufbrachen“.

Sugano Fuu ist eine Schülerin im ersten Jahr an der Tsukiyado High School. Eines Tages befindet sie sich mit Norizuki und Hirose auf einem Ausflug, um die „sieben Geheimnisse von Tsukiyado“ im Rahmen ihrer Clubaktivitäten zu erforschen. Das Thema war für die drei keine Besonderheit und sie verschwendeten lieber ihre Zeit, anstattInformationen zu suchen.

„Ah, an unserer Schule gibt es einen seltsamen Schrein. Warum untersuchen wir nicht diesen Platz?“

Am Schrein warteten bereits Hamura und Kuga. Mit diesen beiden kamen die anderen drei nicht gut zurecht. Für sie waren Hamura und Kuga wie fremde Personen. Nach einer kurzen Begrüßung begann die Gruppe mit ihrer Untersuchung. Der Schrein war ziemlich alt und obwohl die Tür nicht verschlossen war, ließ sie sich nicht öffnen. Es schien, als ob Rost das Vorhaben verhindern würde. Bei einem Versuch, die Tür zu öffnen, zerbrach sie.

In den Trümmern sah die Gruppe „etwas“. Dieses „Etwas“ starrte die Schüler ausdruckslos an, bis Rauch ausströmte.

„Was passiert, wenn es sich hierbei um ein giftiges Gas handelt?“

Mit aller Kraft warfen sie das „Etwas“, so weit wie möglich von ihnen weg. Aber die Gruppe wurde von diesem Rauch eingehüllt und verwandelten sich langsam in Frösche.

via Gematsu