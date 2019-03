Zelda-Fan baut Stall aus Zelda: Breath of the Wild aus Lego und stellt ihn bei Lego Ideas zur Wahl

Bildmaterial: Breath of the Wild Stables, Lego Ideas / Hanwasyellowfirst

Lego war wohl in den meisten Kinderzimmern unserer Leser ein regelmäßiger Gast. Und viele bauen bis heute gern. Vielleicht ist dann dieses Lego-Set zu The Legend of Zelda etwas für euch! Bisher ist es allerdings nur eine Fan-Idee. Zelda-Fan und Lego-Bauer Hanwasyellowfirst hat einen der schönen Ställe aus Zelda: Breath of the Wild mit Lego nachgebaut.

„Ich habe mich für den Stall entschieden, weil es den Geist dieses tollen Zelda-Spiels einfängt“, schreibt Hanwasyellowfirst bei Lego Ideas. „Ställe findet man überall in der weiten Landschaft von Hyrule und es sieht als Lego-Set wunderbar aus. Außerdem… Pferde!“, sagt der Erbauer.

Dass auch ihr dieses Set irgendwann haben könnt, ist gar nicht so abwegig. Für solche Fälle gibt es nämlich Lego Ideas. Über dieses Projekt können Fan-Ideen an Lego herangetragen werden. Ideen mit 10.000 Unterstützern werden für eine Realisierung in Betracht gezogen. So bereits geschehen mit Sets zu Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft.

Das Zelda-Set steht derzeit bei über 1.800 Unterstützern. Am Ende entscheidet aber Lego. Es ist nicht die erste Zelda-Idee und einige wurden auch schon abgelehnt. Voten könnt ihr bei Lego Ideas trotzdem!

via Eurogamer