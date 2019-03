Umihara Kawase Fresh! erfrischt den Westen später

Bildmaterial: Umihara Kawase Fresh!, Success Corporation / Studio Saizensen

Noch Ende Februar hieß es, dass Umihara Kawase Fresh! weltweit am 25. April für Nintendo Switch erscheinen soll. Nun wurde das Veröffentlichungsdatum verschoben. Laut einer aktuellen Meldung von Nicalis soll das Videospiel nun am 9. Juli in Europa und Nordamerika erscheinen. Während der Vertrieb für Europa nur digital verläuft, wird es in Nordamerika eine physische Version des Spiels geben.

Der dritte und letzte Teil der Reihe namens Sayonara Umihara Kawase erschien für mehrere Plattformen 2014 auch im Westen. Umihara Kawase ist ein Action-Sidescroller, in dem ihr die namensgebende Protagonistin steuert. Sie ist in einer Welt voller Fische und Vögel gelandet und der Spieler nutzt ein elastisches Seil, um die Level zu absolvieren. Ein wesentliches Gameplay-Element der Serie.

Dazu gibt es zwei zusätzliche Spielfiguren. Eine der Figuren ist Cotton aus Cotton: Fantastic Night Dreams. Der andere Charakter wird später enthüllt.

via Pressemeldung