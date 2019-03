Der Launchtrailer zu Dissidia Final Fantasy NT Free Edition

Bildmaterial: Dissidia Final Fantasy NT, Square Enix / Koei Tecmo, Team Ninja

Bereits vor einiger Zeit wurde die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition in Japan veröffentlicht, ab heute ist diese auch hierzulande für PlayStation 4 und PCs verfügbar. Im Prinzip handelt es sich um eine Demo. Sie verändert aber wöchentlich ihre Inhalte. Jede Woche können Spieler andere Charaktere ausprobieren. Auch die Möglichkeit, in Dreierteams gegeneinander anzutreten, ist freigeschaltet. Der Story-Modus ist allerdings nicht spielbar.

Man kann die Free Edition allerdings kostenpflichtig erweitern, indem man Charaktere und Waffen separat kauft. Doch das sollte man sich gut überlegen: Die „echte“ Vollversion ist bei Amazon inzwischen für unter 10 Euro zu haben*.

Dissidia Final Fantasy NT wurde in Zusammenarbeit mit Team Ninja von Koei Tecmo Games entwickelt und ist ein einzigartiges, teambasiertes Kampfspiel, in dem Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihre Gegner zu besiegen. Mit Charakteren aus der Final-Fantasy-Reihe, mächtigen Beschwörungen, Online- und Offline-Spielmodi, umfangreicher Charakteranpassung und einer brandneuen Story spricht Dissidia Final Fantasy NT Spieler jeder Art an.