Der Launchtrailer zu Dead or Alive 6

Bildmaterial: Dead or Alive 6, Koei Tecmo / Team Ninja

Heute erscheint Dead or Alive 6 weltweit für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Koei Tecmo feiert dies natürlich gebührend mit einem Launchtrailer. Das Spiel bietet zum Start 24 Charaktere und zwei weitere DLC-Kämpfer.

Die Kämpferriege erweitert sich

Des Weiteren hat Koei Tecmo bereits zwei weitere Gast-Charaktere bestätigt. Als Kollaborationspartner dient dabei The King of Fighters aus dem Hause SNK. Im Juni betritt dann Mai Shiranui aus The King of Fighters XIV die Kampfbühne, der zweite Charakter aus dem The-King-of-Fighters-Universum wurde bislang allerdings noch nicht enthüllt.

Beide Charaktere sind Teil des Season Pass 1, können aber im Zweifel auch einzeln erworben werden. Der Season-Pass kann wie das Spiel ab sofort erworben werden und enthält neben den beiden Gast-Charakteren 62 neue Kostüme, darunter auch Kostüme für die beiden Neulinge. Zudem werden neue NiCO- und Nyotengu-Kostüme veröffentlicht, die Inhalte sollen bis Juni 2019 verfügbar sein.

via Gematsu