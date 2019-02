Super Robot Wars T: Video zeigt das erste Kapitel

Bildmaterial: Super Robot Wars T, Bandai Namco / B.B. Studio

Bandai Namco hat ein neues Video zu Super Robot Wars T veröffentlicht, das euch 32 Minuten aus dem kommenden Videospiel präsentiert. Die gezeigten Szenen stammen aus dem ersten Kapitel.

In diesem strategischen Rollenspiel kämpfen Roboter, die aus verschiedenen Werken stammen, gemeinsam gegen ihre Feinde. 2016 war der 25. Geburtstag der Serie, die mit Super Robot Wars T ein verbessertes Spielsystem und eine überarbeitete Grafik spendiert bekommt. Da der Ableger eine eigenständige Handlung bietet, können auch Einsteiger mit diesem Titel beginnen.

Zu den Werken, die mit in das kommende Spiel einfließen, gehören:

Invincible Robo Trider G7

Aura Battler Dunbine

New Story of Aura Battler Dunbine

Mobile Suit Zeta Gundam

Mobile Suit Gundam ZZ

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack

Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack – Beltorchika’s Children (Nur Mecha)

Mobile Suit Crossbone Gundam

Mobile Suit Crossbone Gundam: Skull Heart (Nur Mecha)

Mobile Suit Crossbone Gundam: Steel 7 (Nur Mecha)

Mobile Fighter G Gundam

Armored Trooper Votoms

Armored Trooper Votoms: The Last Red Soldier (Nur Mecha)

Armored Trooper Votoms: Big Battle

The Brave Express Might Gaine

The King of Braves GaoGaiGar

Cowboy Bebop (Neu)

Gunbuster

Martian Successor Nadesico: The Motion Picture – Prince of Darkness

Getter Robo Armageddon

Mazinger Z: Infinity

Arcadia of My Youth: Endless Orbit SSX (Neu)

Magic Knight Rayearth (Neu)

Gun Sword

Rakuen Tsuihou: Expelled from Paradise (Neu)

In Japan soll der Titel am 20. März für Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. An diesem Tag soll zudem eine asiatische Fassung veröffentlicht werden, die englische Bildschirmtexte bietet.

via Gematsu