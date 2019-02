By

Bildmaterial: Devil May Cry 5, Capcom

Dämonen und Interessierte nehmen sich in Acht! Erstere wegen dem Dreiergespann Nero, Dante und V, Letztere wegen der Spoilerwarnung, welche Capcom zum „Final Trailer“ zu Devil May Cry 5 herausgegeben hat. Egal zu welcher Gruppe ihr zählt, das entsprechende Video findet ihr im Anschluss auf eigene Gefahr.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März 2019 für PCs, PlayStation 4 und Xbox One.

