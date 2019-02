„Compile Heart & Neptunia Special Day“ für den 30. März zum Dengeki Game Festival 2019 angekündigt

By

Bildmaterial: Super Neptunia RPG, Idea Factory / Compile Heart, Artisan Studios

Im Rahmen des Dengeki Game Festival 2019 wird am 30. März von 5 bis 7 Uhr das „Compile Heart & Neptunia Special Day“-Event über die Bühne gehen. Dies hat Compile Heart zusammen mit Dengeki Online angekündigt. Dabei will der Entwickler Neuigkeiten bekanntgeben und über aktuelle Themen sprechen.

Neben speziellen Neptunia-Projekten will man die Fans zudem mit einer Überraschung beglücken. Diese würden daran sicher ihren Spaß haben, macht man uns weiter neugierig. Das aktuelle Neptunia-Spiel, Super Neptunia RPG, ist in Japan im Dezember auf PlayStation 4 erschienen. In Europa und Nordamerika soll der Titel im Frühjahr 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Was erhofft ihr euch vom „Compile Heart & Neptunia Special Day“ am 30. März?

