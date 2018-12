Nicalis gibt Veröffentlichungstermin von RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore bekannt

Bildmaterial: RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore, Nicalis / PixelLore, Remimory

Der Publisher Nicalis sowie die Entwickler PixelLore und Remimory haben den Veröffentlichungstermin von RemiLore: Lost Girl in the Lands of Lore bestätigt. Das Hack-and-Slash-Actionspiel soll am 26. Februar 2019 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PCs erscheinen. Eine Version für das System Xbox One wird ebenfalls erscheinen. Die Fassungen für Nintendo Switch und PlayStation 4 werden digital und in physischer Form vertrieben.

Auf der Reise mit einem sprechenden Buch

Die gewöhnliche Schülerin Remi hat das sprechende Buch, Lore, erweckt. Lore behauptet von sich, dass es ein „Meister“ der Magie ist. Gemeinsam werden die beiden in die magische Welt von Ragnoah gezogen, die von mechanischen Monstern übernommen wurde. Remi und Lore müssen sich zusammenreißen, um einen Weg nach Hause zu finden. Aber kann Remi dem schelmischen Zauberbuch Lore vertrauen? Wer ist das geheimnisvolle Android-Mädchen „Choux“ und wieso will es Lore einfangen? Wird Remi einen Weg aus der magischen Welt finden und sicher nach Hause zurückkehren?

Besondere Spielelemente

Begib dich auf ein Abenteuer und schlüpfe in die Rollen von Remi und Lore, die in die magische Welt von Ragnoah gezogen werden und nun einen Weg nach Hause suchen.

Vernichtet eure Gegner in Hack-and-Slash-Manier und verwendet Magie, um die mechanischen Monster zu bekämpfen und epische Gefechte gegen Bosse zu überstehen.

In der Welt findet ihr über 200 verschiedene Waffen, die eure Nahkampf- und Fernkampf-Stile beeinflussen.

Reist durch die verschiedenen Level, die einen hohen Wiederspielwert und jedes Mal ein einzigartiges Spielerlebnis bieten.

Zu den Spielmodi gehören der Einzelspieler im Story-Modus (als Remi oder Choux) und ein Multispieler-Modus für zwei Leute, der im Koop-Modus ausgetragen wird.

Kämpft euch durch die bunte Welt von Ragnoah im Sommer, Herbst, Winter und Frühling. Jede Jahreszeit erfüllt die Welt mit anderen Lichteffekten.

Stattet Remi und Choux mit verschiedenen Kostümen aus.

Erlebt eine reichhaltige Geschichte, die von der japanischen Tonspur begleitet wird.

