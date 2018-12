Der Launchtrailer zu Yo-kai Watch 3

By

Bildmaterial: Yo-kai Watch 3, Nintendo / Level-5

Seit letztem Freitag ist Yo-kai Watch 3 endlich auch bei uns für Nintendo 3DS erhältlich. In Japan erschien der Titel bereits am 16. Juli 2016, in Nordamerika muss man gar noch bis zum 8. Februar 2019 warten.

Im Spiel warten über 600 verschiedene Yo-kai auf Nathan in St. Peanutsburg und Erika in Lenzhausen. Yo-kai Watch 3 bietet einige Neuerungen gegenüber den Vorgängern. Dazu gehören das „Nyan Create“-Feature oder das „Zombie Night“-Minispiel. Außerdem gibt es diverse Vehikel! Ihr seid beispielsweise mit einem Einkaufswagen unterwegs, einem Floß, zu Pferd oder mit einem U-Boot.