Bandai Namco gibt Line-up zum Jump Festa 2019 bekannt

Das Ende des Messejahres läutet wie immer das Jump Festa ein. Im Rahmen des Events werden traditionell auch sehr viele Titel aus dem Hause Bandai Namco gezeigt, die entweder schon erschienen sind oder in kommender Zeit noch erscheinen werden. In diesem Jahr findet das Jump Festa 2019 vom 22. bis zum 23. Dezember 2018 auf der Makuhari-Messe in Chiba statt.

Nun hat Bandai Namco sein Line-up für das Jump Festa bekanntgegeben und gibt damit preis, welche Spiele auf dem Event anspielbar sein werden. Bei dem Line-up fällt vor allem auf, dass neben einigen Spielen für die Konsole und PCs viel mehr Spiele für Smartphones vertreten sein werden.

Spiele für Konsole und PCs

Billion Road (Switch) – Trailer

Black Clover: Quartet Knights (PS4) – Spielbar, Trailer, Stempel-Rally

Dragon Ball FighterZ (PS4, Xbox One, Switch) – Spielbar, Trailer

God Eater 3 (PS4, PC) – Trailer

Jump Force (PS4, Xbox One) – Spielbar, Trailer

My Hero One’s Justice (PS4, Switch) – Spielbar, Trailer, Fotoecke, Stempel-Rally

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) – Trailer

One Piece: World Seeker (PS4) – Spielbar, Trailer

Super Dragon Ball Heroes: World Mission (Switch) – Spielbar, Trailer

Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Trailer

Spiele für Smartphones

Black Clover: Infinite Knights (iOS, Android) – Trailer, Bonus, Stempel-Rally

Digimon ReArise (iOS, Android) – Trailer

Dragon Ball Z: Bucchigiri Match (iOS, Android) – Trailer, Bonus, Fotoecke

Dragon Ball Z: Dokkan Battle (iOS, Android) – Trailer

JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Records R (iOS, Android) – Trailer

JoJo’s Bizarre Adventure: Pitter Patter Pop (iOS, Android) – Spielbar, Trailer, Bonus

Kingdom: Seven Flags (iOS, Android) – Trailer, Bonus, Fotoecke

My Hero Academia: Smash Rising (iOS, Android) – Trailer

Naruto x Boruto: Ninja Voltage (iOS, Android) – Trailer, Stage

One Piece: Thousand Storm (iOS, Android) – Trailer

One Piece: Treasure Cruise (iOS, Android) – Trailer

Tokyo Ghoul: re Birth (iOS, Android) – Trailer

