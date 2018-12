Advent, Advent! Gewinnspiel: Wir verlosen Yo-kai Watch 3 für Nintendo 3DS inklusive Merchandise!

By

Seit einigen Tagen ist Yo-kai Watch 3 hierzulande für Nintendo 3DS erhältlich. Im Spiel warten über 600 verschiedene Yo-kai auf Nathan. Yo-kai Watch 3 bietet einige Neuerungen gegenüber den Vorgängern. Dazu gehören das „Nyan Create“-Feature oder das „Zombie Night“-Minispiel. Außerdem gibt es diverse Vehikel! Ihr seid beispielsweise mit einem Einkaufswagen unterwegs, einem Floß, zu Pferd oder mit einem U-Boot.

Ganz besonders im dritten Teil ist aber, dass es euch auch in die USA verschlägt. Ihr absolviert nämlich zwei parallel verlaufende Handlungen. Während Erika Deneke sich mit den Yo-kai von Lenzenhausen anfreundet, entdeckt Nathan die an die USA erinnernde Stadt St. Peanutsburg, in der die Merikka-Yo-kai für Aufruhr sorgen.

Wir verlosen gemeinsam mit Nintendo:

Yo-kai Watch 3, Yo-kai Watch Blasters und Merchandise Yo-kai Watch 3 und Merchandise

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr diesmal Fragen beantworten!

Wie heißen Erikas und Nathans Begleiter? Whisper, Noko und Komasan

Usapyon, Jibanyan und Whisper

Hovernyan, Robonyan und Jibanyan Wie heißt die Stadt, aus der Nathan und Erika stammen? Lenzhausen

St. Peatersburg

Yo-kai City 3 Was ist Whispers Rolle in den Spielen? Nathans Begleiter

Ein Bösewicht

Ein Störenfried Wie heißt die Geheimeinheit in den USA? FBI

FBY

FBX Wie lautet die Bezeichnung der neuen Yo-kai Watch? Yo-kai Watch Modell Yo

Yo-kai Watch Y

Yo-kai Watch Modell U

Die Antworten notiert ihr euch gleich und schreibt sie in den Kommentarthread zu dieser News! Eure Antworten sehen natürlich auch alle anderen, aber keine Panik, ihr braucht keine „fünf Richtigen“ um zu gewinnen. Es geht nur darum, ein bisschen Spaß zu haben. Drei korrekte Antworten sollten allerdings dabei sein!

Für die Teilnahme ist natürlich eine kostenlose Anmeldung in unserem Forum notwendig, der Gewinner oder die Gewinnerin wird nach Einsendeschluss über eine Persönliche Nachricht im Forum informiert. Einsendeschluss ist der kommende Samstag, der 22. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit.

