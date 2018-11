This War of Mine: Complete Edition erscheint am 27. November für die Nintendo Switch

Krieg bleibt immer gleich. Aber während dieses alte Kredo vielleicht wahr ist, verändert sich durchaus die Präsentation von „Kriegsspielen“. This War of Mine lässt euch Krieg mal aus einer anderen Perspektive erleben – und zwar aus der Sicht von einigen wenigen Überlebenden.

Tagsüber werdet ihr in eurem Quartier gehalten, da Scharfschützen einer feindlichen Fraktion auf euch zielen und euch zwingen, versteckt zu bleiben. Diese Zeit am Tag nutzt ihr, um Wartungsarbeiten an eurem Bunker durchzuführen, euch um eure Leute zu kümmern, durchzuatmen.

Während der Nacht dann müsst ihr hinaus in die Stadt. Einer eurer Leute muss los, die Stadt durchforsten und nach allen möglichen Dingen suchen, die eurer Gruppe das Überleben sichern sollen. Als Spieler müssen wir entscheiden, was wir tun. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Denn im Krieg geht es nur ums Überleben.

So lautet zumindest die Spielbeschreibung von Deep Silver zu dem Spiel This War of Mine. Die Complete Edition beinhaltet dabei die DLCs „The Little Ones“ und „Father’s Promise“. Außerdem werden alle zukünftigen DLCs kostenlos verfügbar sein.

This War of Mine: Complete Edition wird ab dem 27. November im Nintendo eShop verfügbar sein. Der Preis der Digitalversion ist noch nicht bekannt. Es wird aber auch eine Handelsversion geben, die ihr bereits bei Amazon vorbestellen könnt*.

via Gematsu