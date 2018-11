Mercenaries Wings: The False Phoenix erscheint am 8. November im Westen für Nintendo Switch

Das strategische Rollenspiel Mercenaries Wings: The False Phoenix wird am 8. November digital für Nintendo Switch in Europa, Australien, Neuseeland und in Nordamerika erscheinen. Der Kaufpreis in unserer Region liegt bei 12,99 Euro. Ab heute ist es möglich, den Titel als Vorbestellung zu erwerben. Für diese Entscheidung erhaltet ihr einen Rabatt in der Höhe von 10 Prozent und zahlt dann nur 11,69 Euro.

In Japan erschien Mercenaries Wings: The False Phoenix am 27. September für Nintendo Switch. Am 10. Oktober folgte eine Version für PlayStation 4. Noch gab Circle Entertainment nicht bekannt, ob diese Fassung ebenfalls für den Westen lokalisiert wird.

Vertraute Spielmechanik, eigenständige Handlung

Die neue Version der Mercenaries-Serie bietet eine vertraute Spielmechanik, jedoch eine eigene Geschichte sowie Weltanschauung und unterscheidet sich in diesen Aspekten von der Mercenaries-Saga-Trilogie, die erst kürzlich in der Form von Mercenaries Saga Chronicles für Nintendo Switch erschien. Daher ist Mercenaries Wings: The False Phoenix in diesem Sinne keine Fortsetzung und kann auch von Spielern gespielt werden, denen die Mercenaries-Saga-Trilogie noch unbekannt ist.

Mercenaries Wings: The False Phoenix ist ein strategisches Rollenspiel. Ihr müsst verschiedene Einheiten und ihre individuellen Fähigkeiten sorgfältig einsetzen. Ein richtig gewählter Anführer kann eine Schlacht enorm beeinflussen. Um Siege zu erlangen und Niederlagen zu entgehen, müsst ihr die Ausrüstungen eurer Einheiten verwalten, ihre Klasse wechseln und wichtige Entscheidungen treffen. Die Handlung dreht sich um Krieg, Verrat und magische Kräfte.

