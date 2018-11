Japanische TV-Spots zu Nintendo Switch läuten das Weihnachtsgeschäft ein

Bildmaterial: Nintendo

Das Geschäft zur Weihnachtszeit ist auch in Japan wichtig. Aus diesem Grund gibt es nun zwei neue japanische TV-Spots, welche Nintendo Switch bewerben. Neben vielen fröhlichen Menschen sind darin die Spiele Nintendo Labo, Pokémon: Let’s Go, Pikachu! sowie Pokémon: Let’s Go, Evoli!, Minecraft: Nintendo Switch Edition, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Party, Mario Tennis Aces, 1-2-Switch und Mario Kart 8 Deluxe zu sehen. Man setzt also voll auf große Namen und nicht nur auf aktuelle Titel.

via Gematsu