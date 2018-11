Bildmaterial: Root Letter, Kadokawa Games

Kadokawa Games und Akatsuki Entertainment USA haben die Produktion eines Hol­ly­wood­films zu Root Letter angekündigt. Der Film soll auf der gleichnamigen Visual Novel basieren. Als Produzentin ist Annmarie Sairrino Bailey an diesem Projekt beteiligt. Die Arbeiten befinden sich in ihrer Anfangsphase und das Drehbuch muss noch geschrieben werden.

Stellt euch vor, ihr hättet eine alte Brieffreundin, die unter mysteriösen Umständen aufgehört hat, euch zu schreiben, als ihr noch in der Schule wart. Stellt euch weiter vor, ihr findet ihren letzten Brief an euch 15 Jahre später und sie gesteht darin, dass sie jemanden umgebracht hat und sich nun verabschiedet. So fängt Root Letter an, eine Detektivgeschichte in einem japanischen Adventure, die euch in die Heimatstadt eurer Brieffreundin bringt, weil ihr herausfinden möchtet, was mit ihr passiert ist.