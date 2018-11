Entergram enthüllt Videospiel zu KonoSuba für PS4 & Vita

Entergram hat ein Dungeon-Rollenspiel zu Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! (KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!) angekündigt. Der Titel, der derzeit noch keinen Namen trägt, wird für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Im folgenden Teaser-Video hört ihr den Song „Stand Up!“, der von Machico gesungen wird. Zu dieser Ankündigung hat Entergram noch keinen Zeitraum für die Veröffentlichung verraten.

In Japan existiert bereits das Rollenspiel KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Judgment on this Greedy Game!, das von 5pb. entwickelt wurde und für PlayStation 4, PlayStation Vita sowie für PCs erhältlich ist.

via Gematsu