Blade Arcus Rebellion from Shining fügt weitere Charaktere aus Shining Resonance hinzu

Zum neu angekündigten Blade Arcus Rebellion from Shining für PlayStation 4 und Nintendo Switch gab das aktuelle Weekly-Famitsu-Magazin weitere Informationen über Charaktere, Funktionen und eine Premium Fan Box bekannt.

Bei Blade Arcus Rebellion from Shining handelt es sich um eine neue Version des Crossover-2D-Fighters Blade Arcus from Shining, der Charaktere aus Shining Hearts und Shining Blade, zusammen mit komplett neuen Mitstreitern, gegeneinander antreten lässt. Die ursprüngliche Version erschien November 2014 in Japan in Spielhallen, fand im darauffolgenden Jahr seinen Weg auf PlayStation 3 und PlayStation 4. Der japanische Entwickler Studio Saizensen übernahm 2016 die Umsetzung eines PC-Ablegers (via Steam), der im Westen unter den Namen Blade Arcus from Shining: Battle Arena herausgebracht wurde und Online-Funktionen enthält.

Neue bekannte Kämpfer

Wie bereits bekannt ist, wird dieses Mal Sonia Blanche, die in der ursprünglichen Version nur als herunterladbarer Inhalt zur Verfügung stand, im Spiel mit vertreten sein. Zu ihr gesellen sich weitere Charaktere aus Shining Resonance. Dazu gehören:

Yuma Ilburn

Kirika Towa Alma

Rinna Mayfield

Zest Graham

Excela Noa Aura

Fortan werden Charaktere neue Fertigkeiten durch im Kampf gewonnene Punkte erlernen können und dem Spiel werden Online-Funktionen hinzugefügt.

Neben der Standard-Edition wird eine Premium Fan Box angeboten werden, die ein Kunstbuch, eine Drama-CD, eine Theme-Song-CD, ein herunterladbares Kostüm für Kirika und ein Poster im A3-Format enthält.

Der Stand der Fertigstellung befindet sich zurzeit bei 70%.

In Japan erscheint Blade Arcus Rebellion from Shining am 14. März 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch.

