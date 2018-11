Arc of Alchemist: Zweites Video und Details zur Basis

Bildmaterial: Arc of Alchemist, Compile Heart

Compile Heart hat das zweite Video zu Arc of Alchemist geteilt und geht außerdem auf Details ein, welche die Basis in diesem Rollenspiel betreffen. In der Wüste verbergen sich viele Gefahren, die für Quinn und ihre Kameraden sogar tödlich sind. Um sich auf die nächste Expedition vorzubereiten, solltet ihr davor die verschiedenen Einrichtungen aufsuchen, die sich innerhalb der Basis befinden.

Im Spielverlauf vergrößert ihr die Basis, was euch Vorteile verschafft wie die Neuaufnahme von Gegenständen. Neue Einrichtungen baut ihr aus Materialien, die ihr in der Wüste findet. Die Gruppenformation wechselt ihr ebenfalls an diesem Ort. Dabei tauscht ihr Quinns Kameraden aus, verteilt Waffen sowie Rüstungen und sucht Gegenstände aus, die euch die Erkundung der neuen Bereiche erleichtern. Weiterhin könnt ihr Objekte und neue Ausrüstungsgegenstände erwerben oder verkaufen.

Die Option „Training“ erhöht die Statuswerte der Gruppenmitglieder und aktiviert neue Fähigkeiten. In der Wüste solltet ihr die Monster nicht unterschätzen, also sollte das Team immer kräftig genug für das kommende Abenteuer sein.

Arc of Alchemist soll laut Idea Factory International im Sommer 2019 in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 erscheinen. In Japan erscheint das Rollenspiel am 7. Februar 2019.

via Gematsu