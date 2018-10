Weiterer Trailer zu Beyblade Burst: Battle Zero

By

Entwickler FuRyu veröffentlicht einen neuen Trailer zu Beyblade Burst: Battle Zero. Der neue Beyblade-Titel wird für Nintendo Switch erscheinen. Neben 40 Charakteren, die man auch aus Manga und Anime kennt, wird es auch 50 verschiedene Beyblades geben. Die Beyblades sind dabei komplett vom Spieler anpassbar.

Außerdem wurde die spezielle Funktion der Joy-Cons vorgestellt. Mit diesen könnt ihr euer virtuelles Beyblade so starten, als würdet ihr es wirklich in der Hand halten. Der linke Joy-Con wird zum Starter, der rechte hingegen wird zur Reißleine. Außerdem könnt ihr eurem Beyblade per Schütteln der Joy-Cons während des Kampfes Energie zukommen lassen.

Am 25. Oktober soll Beyblade Burst: Battle Zero in Japan erscheinen.

via Gematsu