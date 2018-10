Vorstellungen von Kuon und Yuri aus Crystar

By

FuRyu hat zwei weitere Charaktere aus dem Action-Rollenspiel Crystar enthüllt und geht auf das System „Thought Equipment“ näher ein.

Kuon (gesprochen von Reina Kondo):

Ein Mädchen, das wie Rei aussieht und über die Heldin wacht. Kuon sammelt besondere „Ideas“, die in diesem Fall den Namen „Aletheia“ tragen.

Yuri Minano (gesprochen von Aimi Tanaka):

Reis ehemalige Freundin, die bereits verstorben ist. Sie kam bei einem Unfall ums Leben, der auch Sen Megumiba betraf. In der anderen Welt trifft Yuri dann zum ersten Mal wieder auf Rei.

Das System „Thought Equipment“

Das System sorgt für die Materialisierung von Gedanken. Diese grundsätzliche Ausrüstung lässt sich in verschiedene Arten wie Angriff, Verteidigung und Unterstützung einteilen. Durch die Reinigung der besiegten Feinde erhält man diese Objekte, kann sie verbessern lassen oder ihnen neue Effekte hinzufügen.

Aktion Wiederbelebung

Die Handlung von Crystar spielt im Reich der Toten, der sogenannten Vorhölle, wo sich die Protagonistin, Rei, und ihre jüngere Schwester, Mirai, verlaufen. Sichtlich verwirrt, versuchen sie einen Weg zurück in ihre ursprüngliche Welt zu finden, werden jedoch von einer seltsamen Kreatur angegriffen. Um Mirai zu beschützen, erwacht in Rei eine übernatürliche Kraft, durch die sie das Monster bekämpfen kann. Da sie nicht in der Lage ist diese neu gewonnene Kraft zu kontrollieren, bringt sie im Anschluss ungewollt Mirai um.

Der Teufel flüstert der verzweifelten Rei zu: „Wenn du die Seelen der Toten, die in einer anderen Welt herumwandern, erntest und die Tränen, die du durch das Leid vergießt, opferst, dann kann ich deine Schwester wieder zum Leben erwecken.“

Rei, die einen Pakt mit dem Teufel eingeht, um ihre Schwester zu retten, wird in dieser Geschichte im Kampf ihr Leben riskieren.

In Japan wird Crystar am 18. Oktober für PlayStation 4 erscheinen. Alle bisherigen Informationen zum Spiel lassen sich in unserem Artikelarchiv nachschlagen.

via Siliconera