The Nameko no Puzzle erscheint für Nintendo Switch

Bereits vor fünf Jahren erschien für Nintendo 3DS ein Puzzlespiel namens Touch Detective: Nameko Dai Hanshoku, allerdings nur in Japan. Wie nun japanische Händler bestätigen, erscheint eine Umsetzung des damaligen Spiels für Nintendo Switch unter dem Titel The Nameko no Puzzle: Nameko Dai Hanshoku. Das Spiel wird am 20. Dezember in physischer sowie digitaler Form in Japan veröffentlicht und japanische, chinesische, englische und koreanische Sprachoptionen unterstützen.

Verbindet Blöcke wie ein Meisterdetektiv

In The Nameko no Puzzle: Nameko Dai Hanshoku müsst ihr drei der sogenannten „Nameko Blocks“ verbinden und sie somit aus dem Spiel bringen. Natürlich solltet ihr dabei auf die richtigen Kombinationen achten. Eine Linie von vier oder mehr Blöcken gibt zum Beispiel einen „Line Harvest“, während ein Quadrat aus vier Blöcken einen „Bundle Harvest“ ergibt.

Je mehr Blöcke ihr löscht, desto mehr Pilze wachsen im Hintergrund und können ab einer bestimmten Anzahl sogar geerntet werden. Wenn ihr euch einen Freund mit einem weiteren Joy-Con schnappt, könnt ihr sogar im Splitscreen gegeneinander antreten. Auch der Modus „Jii’s Detective Exam Mode“ wird es in sich haben und euch vor große Herausforderungen stellen.

via Gematsu