Teaser zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz

Von Arc System Works gibt es ein Teaser-Video zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz, welches euch mit einigen Szenen aus dem Spiel und malerischen Hintergründen einen kleinen Vorgeschmack auf den kommenden Titel bietet.

Bei Daedalus: The Awakening of Golden Jazz handelt es sich um eine neue Serie für Jake Hunter Detective Story. Das Szenario zu Daedalus: The Awakening of Golden Jazz wird Hirotaka Inaba beisteuern Darin sollen Kindheitserinnerungen von Jake Hunter behandelt werden. Zu den Charakteren gehören wird Kyosuke Jinguji, der Großvater von Titelheld Jake Hunter (Saburo Jinguji in Japan).

Spielsystem

„Tree of Thought“: Hier werden Hunters Gedanken visualisiert. Während man Informationen sammelt, werden die Samen von Hunters Gedanken schließlich zu Früchten, wodurch man Enthüllungen machen kann.

„Stance Change“: In Gesprächen kann man sein Verhalten ändern und so andere Charaktere aus der Deckung locken. So gelangt man an heikle Informationen.

„Investigation“: Einen Tatort kann man in einer 360-Grad-Ansicht betrachten. Buchstaben aus den Früchten der Gedanken steigen auf. Mit Stance Change kann man sich zudem andere Informationen im Blickfeld anzeigen lassen.

In Japan soll Daedalus: The Awakening of Golden Jazz am 13. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs erscheinen.

via Gematsu