Monster Boy and the Cursed Kingdom verspätet sich

Schlechte Neuigkeiten für Monsterfreunde. FDG Entertainment und Game Atelier geben schweren Herzens bekannt, dass sich der Veröffentlichungstermin von Monster Boy and the Cursed Kingdom verschiebt. Das Side-Scrolling-Abenteuer sollte eigentlich am 6. November 2018 erscheinen.

Die Verzögerung käme daher, weil es zu unvorhergesehenen Schwierigkeiten bei der Produktion der physischen Version gekommen sei. Diese ist für Nintendo Switch und PlayStation 4 geplant. Es habe sich herausgestellt, dass die Produktion länger dauert als geplant und man sich entscheiden müsse zwischen einer übereilten Veröffentlichung oder einer vollständigen Day-One-Edition, die auch alle Versprechen den Inhalt betreffend erfüllt.

„Das war gar keine Frage. Die Produktion von Monster Boy hat nun schon die Fünf-Jahres-Marke erreicht und es ergibt überhaupt keinen Sinn für uns eine unvollständige Retailversion zu machen. Deswegen haben wir entschieden, dem Herstellungsprozess mehr Zeit zu geben, sodass die physische Version genauso strahlen kann wie das Spiel selbst. So viel Verfeinerung, so viel Arbeit – wir wollen keine halbgare physische Veröffentlichung sehen.“

FDG Entertainment hat klargestellt, dass die digitale und die physische Veröffentlichung eng miteinander verknüpft sind, daher verschiebt sich der Erscheinungstermin für beide Versionen auf den 4. Dezember 2018. Dann können sich Besitzer einer PlayStation 4, Xbox One oder Nintendo Switch hoffentlich endlich ins Abenteuer stürzen. PC-Spieler müssen sich jedoch noch bis zum ersten Quartal 2019 gedulden.

via Gematsu