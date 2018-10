Japanische Verkaufscharts: Soulcalibur und Dark Souls chancenlos gegen Call of Duty

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 15. bis zum 21. Oktober 2018 ändert sich an der Spitze nichts. Call of Duty: Black Ops 4 kann sich weitere 92.500 Mal verkaufen, was zu einem sicheren ersten Platz vor Super Mario Party reicht. Erst auf Rang 3 gibt es mit Soulcalibur VI und 24.000 verkauften Einheiten den ersten Neueinsteiger in dieser Woche, gefolgt von zwei weiteren Neueinsteigern: Dark Souls Remastered für Switch und Cry Star von FuRyu.

01./01. [PS4] Call of Duty: Black Ops 4 (Sony) {2018.10.12} (¥7.900) – 92.572 / 321.347 (-60%)

02./02. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 36.381 / 242.700 (-43%)

03./00. [PS4] Soulcalibur VI (Bamco) {2018.10.18} (¥7.600) – 24.049 / NEW

04./00. [NSW] Dark Souls Remastered (From Software) {2018.10.18} (¥4.800) – 14.646 / NEW

05./00. [PS4] Cry Star (FuRyu) {2018.10.18} (¥7.980) – 10.473 / NEW

06./03. [PS4] Assassin’s Creed: Odyssey (Ubisoft) {2018.10.05} (¥8.400) – 8.807 / 73.011 (-54%)

07./05. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 8.325 / 334.343 (-20%)

08./06. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.293 / 2.671.037 (-17%)

09./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 6.774 / 1.803.792 (-19%)

10./04. [PS4] Warriors Orochi 4 (Koei Tecmo) {2018.09.27} (¥7.800) – 6.381 / 144.441 (-52%)

11./00. [NSW] Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (Sega) {2018.10.18} (¥4.900) – 5.217 / NEW

12./11. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 4.442 / 1.138.631 (-13%)

13./09. [PS4] Marvel’s Spider-Man (Sony) {2018.09.07} (¥6.900) – 4.207 / 290.875 (-45%)

14./14. [3DS] Pokémon Ultrasonne & Ultramond (Pokémon Co.) (¥4.980) – 3.666 / 1.746.570 (-9%)

15./12. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV (Nihon Falcom) – 3.581 / 105.542 (-25%)

16./10. [PS4] FIFA 19 (Electronic Arts) {2018.09.28} (¥7.800) – 3.086 / 79.638 (-42%)

17./15. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 2.962 / 1.831.692 (-15%)

18./13. [NSW] Dragon Ball FighterZ (Bamco) {2018.09.27} (¥6.800) – 2.779 / 38.664 (-38%)

19./18. [NSW] Taiko no Tatsujin: Drum ’n‘ Fun! (Bamco) {2018.07.19} (¥6.100) – 2.535 / 215.620 (-22%)

20./22. [NSW] Nintendo Labo Toy-Con 03: Drive Kit (Nintendo) (¥6.980) – 2.412 / 29.988

Die Hardware-Charts:

NSW – 42.148 (44.070)

PS4 – 21.673 (25.472)

3DS – 6.412 (6.946)

PSV – 2.247 (2.506)

XB1 – 231 (233)

