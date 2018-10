Hazelnut Bastille: Kickstarter-Kampagne soll auch ein Stretch-Goal für eine PS4-Version bieten

Morgen startet die Kickstarter-Kampagne zum Action-RPG Hazelnut Bastille. Entwickler Aloft Studio hat angekündigt, dass auch eine PS4-Version eines der Stretch-Goals sein wird. Zudem kann in einer Petition für eine physische Version des Spiels abgestimmt werden.

Laut Aloft Studio sei die Herstellung physischer Exemplare sehr teuer, wenn nur eine niedrige Auflage produziert wird. Die Petition soll dazu dienen, das Interesse an einer physischen Version herauszufinden. Wenn mindestens 1.000 Unterschriften gesammelt werden, wird in die Kampagne eine neue Spendenoption eingefügt. Für 50 US-Dollar könnten sich Interessierte im „Physical Tier“ dann eine physische Version sichern.

Diese soll für alle geplanten Plattformen erhältlich sein. Bisher ist Hazelnut Bastille für Nintendo Switch, PCs, Mac und Linux geplant. Die PS4-Version soll über ein Stretch-Goal realisiert werden. Sollte das Ziel nicht erreicht werden, strebt Aloft Studio dennoch eine Veröffentlichung für PlayStation 4 an. Über die Webseite des Entwicklers kann bereits eine Demo via Newsletter angefordert werden.

Nach Angaben des Entwicklers orientiert sich Hazelnut Bastille an Adventures wie Super Metroid und Zelda: A Link to the Past. So soll das 16-Bit-Flair in jeder Hinsicht eingefangen werden: Grafik, die Philosophie hinter dem Level-Design sowie die musikalische Untermalung sollen Spieler zurück in die 90er versetzen.

Zurück in die 90er!

Das als Prototyping-Projekt gestartete Videospiel handelt von einer jungen Frau, die eine Reise an entfernte Küsten ihres Kontinents auf sich nimmt. Auf dem Weg dorthin verstrickt sich ihr Schicksal mit dem der dort ansässigen Menschen. Dabei stellen neben der visuellen und auditiven Ausgestaltung auch die klassische Mischung aus Open-World-Spielwelt und Dungeons Schlüsselelemente des Titels dar. Das komplexe Handelssystem soll Spielern die Möglichkeit bieten, einzigartige, optionale Gegenstände zu ergattern. Durch unterschiedliche Konfigurationen sollen möglichst einzigartige Spielstile sichergestellt werden.

via Gematsu